Minori: Save the Children, al via campagna di sensibilizzazione e petizione “Qui vivo” per assicurare educazione di qualità, sport e spazi sicuri

Contestualmente alla diffusione del rapporto ”Fare spazio alla crescita”, oggi Save the Children lancia la campagna di sensibilizzazione “Qui vivo”, cui tutti possono aderire firmando una petizione per assicurare a bambini e adolescenti educazione di qualità, attività sportive, opportunità e spazi sicuri in cui crescere, a partire da elementi molto concreti come l’apertura delle scuole tutto il giorno o la presenza di biblioteche scolastiche e palestre in tutte le periferie. Con la nuova campagna, Save The Children lancia anche un programma di intervento specifico a lungo termine nelle periferie urbane, “Qui, un quartiere per crescere”, realizzato insieme a realtà pubbliche, sociali e private del territorio. Predisposto nel 2022, il programma si snoderà su un arco temporale di 9 anni coinvolgendo nella prima fase 5 quartieri particolarmente poveri di servizi e opportunità per i minori in cinque grandi città italiane da nord a sud: Torino (Aurora-Porta Palazzo), Prato (Macrolotto Zero), Roma (Ostia ponente), Napoli (Pianura) e Palermo (Zen2), con l’obiettivo di migliorare concretamente il contesto di vita di bambini, bambine e adolescenti in questi luoghi. Tra i testimonial della campagna l’attore Cesare Bocci, ambasciatore dell’organizzazione, e l’attrice Francesca Chillemi, che hanno incontrato le ragazze e i ragazzi impegnati nella rigenerazione dei quartieri di Pianura a Napoli e di Ostia Ponente a Roma, oltre a Tosca D’Aquino, Michela Andreozzi, Caterina Guzzanti, Silvia Salemi e Tinto. Da oggi al 29 ottobre la settimana di sensibilizzazione con il sostegno di Rai per la Sostenibilità – Esg, attraverso i canali editoriali Rai. Da sabato 21 ad oggi anche il sostegno della Lega serie A con tutte le squadre della Serie A Tim.