Attacco a Israele: Tel Aviv, fiori di solidarietà per le famiglie delle vittime

Fiori di solidarietà a Tel Aviv (Photo by Roy Arama CRS/Tel Aviv-Yafo Municipality)

Si chiama “Flower People Project” ed è l’iniziativa di Lihi Salpeter Danziger, una privata cittadina che ha coinvolto coltivatori di fiori in tutto Israele, insieme a artisti floreali, per fornire gratuitamente corone e composizioni a ogni famiglia colpita da un lutto dopo l’attacco dei terroristi di Hamas a Israele. In più il progetto ha voluto creare una enorme composizione floreale di 45 metri piena di centinaia di fiori freschi che è rimasta esposta in piazza HaBima (Kikar HaTarbut) nel centro di Tel Aviv da giovedì 19 a sabato 21 ottobre. Dalla composizione, creata da coltivatori locali di fiori, che hanno offerto volontariamente il loro tempo, sono scaturiti altri progetti di sostegno civile rivolti ai parenti delle vittime. Lo riferisce un comunicato del Ministero del turismo di Israele, diffuso oggi.