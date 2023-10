Diplomazia: Roma, domani alla Lumsa l’evento “L’inclusione nei processi di pace: promuovere la partecipazione per assicurare risultati sostenibili”

Il ciclo di incontri 2023-2024 del Cenacolo di studi diplomatici e internazionali inizia con un evento compreso nel programma del Festival della Diplomazia, XIV edizione (19-27 ottobre 2023), di cui l’Università Lumsa è partner scientifico.

Domani, martedì 24 ottobre, alle ore 15, in aula Giuseppe Cardinali dell’Università Lumsa (sede Borgo Sant’Angelo), a Roma, si parlerà de “L’inclusione nei processi di pace: promuovere la partecipazione per assicurare risultati sostenibili”. L’evento è realizzato in collaborazione con Agency of Peacebuilding, con il corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali – Dipartimento Gepli e con l’ Osservatorio Germania-Italia-Europa (Ogie). L’incontro potrà essere seguito anche online (occorre compilare un Google Form per avere il link d’accesso).

Il tema di discussione sarà introdotto da Tiziana Di Maio, presidente del corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali dell’Università Lumsa.

Interverranno a seguire Bernardo Venturi, responsabile Ricerca e Policy e co-fondatore dell’Agency for Peace Building; Giulia Ferraro, Operations Coordinator, Inclusive Peace; Alessandro Azzoni, vicedirettore generale degli Affari politici e direttore centrale della Sicurezza del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale; Luisa Del Turco, direttrice dell’associazione Centro studi Difesa civile Aps; Marco Mezzera, analista politico indipendente ed esperto di mediazione; Loredana Teodorescu, presidente di WIIS Italia. Modera Chiara Polico, componente del Cenacolo di studi diplomatici e internazionali. Al termine sarà dato spazio al dibattito sugli spunti di discussione emersi dall’incontro.