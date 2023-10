Diocesi: Cremona, stasera a Soresina presentazione del progetto “Condomin-io collabor-azione”

È in programma per la serata di oggi, lunedì 23 ottobre, a Soresina, la presentazione del progetto “Condomin-io collabor-azione” che unisce rigenerazione urbana, inclusione, multiculturalità. L’iniziativa sarà ospitata dalle 20.45 nella sala del Podestà.

Il progetto – viene spiegato in una nota – nasce da un’idea della pedagogista Laura Sivalli (facente parte del gruppo Laudato si’ della zona pastorale 2 della diocesi di Cremona) che lo ha sperimentato nel condominio Fernanda. Il progetto, che ha avuto il patrocinio del Comune di Soresina, prevede anche la possibilità di essere replicato in qualsiasi altro contesto condominiale, anche di edilizia popolare, dove l’ascolto attivo e la collaborazione con Comune, polizia locale e enti del territorio, anche privati, ha il suo nucleo centrale.

Alla serata interverrà il pedagogista Jonny Dotti, docente a contratto presso l’Università Cattolica di Milano, che con Chiara Nogarotto ha scritto “Generare luoghi di vita”.