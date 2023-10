Diocesi: Siracusa, domani celebrazione per il terzo anniversario dell’ordinazione episcopale di mons. Francesco Lomanto

È in programma per domani, martedì 24 ottobre, alla basilica santuario della Madonna delle Lacrime, a Siracusa, la concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Francesco Lomanto nel terzo anniversario della sua ordinazione episcopale e ingresso nella diocesi di Siracusa. In occasione della messa, con inizio alle 18.30, “i parroci – si legge in una nota – avranno cura di sospendere per quel giorno le celebrazioni eucaristiche vespertine”.

“Accompagnati da queste parole consegnate dallo Spirito Santo alla Chiesa attraverso i Padri conciliari – scrive il vicario generale, mons. Sebastiano Amenta –, preghiamo per il nostro arcivescovo Francesco che il Signore, nel suo disegno di sapienza, ha scelto come nostro pastore, affinché, da lui guidata e sostenuta, la Chiesa che è in Siracusa cresca nella fede autentica, nella speranza certa e nella carità sincera”.