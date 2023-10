Lavoro sportivo: Roma, domani un incontro al Cnel

Come il lavoro sportivo sta cambiando gli assetti sociali tra famiglie e operatori dello sport di base? Quali i benefici e quali i limiti della riforma dello sport e come cambia il ruolo di associazioni e società sportive, nuovi “datori di lavoro”? Tecnici e politici si confronteranno, martedì 24 ottobre nella sede del Cnel a Roma, nel corso della conferenza pubblica promossa da Aics – tra i primi enti di promozione sportiva del Paese – in collaborazione con Acsi, Csen e Libertas sui nuovi obblighi legati al lavoro sportivo. Relatore principale, l’avvocato Gabriele Sepio, editorialista del Sole 24 Ore, direttore scientifico del Modulo 24 Terzo settore, oltre che componente del Consiglio nazionale del Terzo settore ed esperto in materia. Sepio curerà la parte formativa della conferenza: la conferenza pubblica rientra infatti nel progetto di promozione sportiva “È ora”, finanziato ai 4 enti di promozione sportiva da Sport e salute, e voluto per formare i dirigenti sportivi alla nuova gestione del settore.

All’incontro, prima della parte formativa curata da Sepio, prenderanno parte anche il presidente del Cnel, Renato Brunetta, la direttrice di Sport impact e di Sport e salute, Rossana Ciuffetti, i presidenti dei quattro enti patrocinatori: Bruno Molea (Aics), Antonino Viti (Acsi), Francesco Proietti (Csen) e Andrea Pantano (Libertas).