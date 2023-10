Diocesi: mons. Tomasi (Treviso) su nomina a vescovo di padre Davide Carraro del Pime, “lo accompagniamo con la nostra preghiera”

(Foto La Vita del Popolo di Treviso)

“Esprimo con piacere tutta la mia gratitudine al Santo Padre Francesco per la nomina a vescovo di Orano, in Algeria, di padre Davide Carraro, del Pime, originario della parrocchia di Sambughé, diocesi di Treviso. Attualmente vicario generale della diocesi di Algeri, Carraro continuerà nella preziosa testimonianza cristiana in una terra che serve con dedizione ed amore, testimonianza di incontro e di servizio, di amore per il Signore Gesù e di presenza, piccola ma di grande significato, della comunità cattolica in nord Africa”. A poche ore dalla nomina del Papa, il vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi, ha espresso gioia e vicinanza a padre Davide Carraro, nuovo vescovo di Orano, in Algeria. Padre Carraro è originario della parrocchia di Sambughè di Preganziol, diocesi di Treviso, e nel Seminario vescovile di Treviso ha studiato durante il Biennio di Teologia. Sempre a Treviso è stato ordinato nel 2006, insieme ad altri sacerdoti diocesani e del Pime, dal vescovo Mazzocato.

“Ci sentiamo uniti a padre Davide – ha proseguito mons. Tomasi –, lo accompagniamo con la nostra preghiera, affinché possa vivere con gioia questo suo nuovo ed impegnativo ministero. Preghiamo anche per la Chiesa che è in Algeria, nella quale vive e opera anche una fraternità delle Discepole del Vangelo, affinché la comunità cristiana testimoni sempre il Signore Gesù, che ci manifesta l’amore infinito del Padre, che ci costituisce fratelli e sorelle, tutti”.