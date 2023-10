Pio X: i trevigiani incontrano Papa Francesco a conclusione della Peregrinatio delle spoglie del Pontefice di Riese

(Foto: diocesi di Treviso)

Si è conclusa con un’udienza speciale fuori programma con Papa Francesco la “Peregrinatio corporis” di san Pio X in Veneto. Lo staff al completo – che in queste settimane ha accompagnato e curato lo spostamento e l’allestimento dell’urna con il corpo del Papa santo -, con il sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin, e il parroco, mons. Giorgio Piva, è stato ricevuto questa mattina alle 8 dal Santo Padre. Il gruppo era infatti partito a tarda sera da Marghera, l’ultima tappa veneziana della Peregrinatio, ed è arrivato questa mattina all’alba a San Pietro, potendo anche assistere alle operazioni di ricollocamento in basilica della salma di san Pio X.

Grazie a mons. Lucio Bonora, il delegato vaticano che ha accompagnato la “Peregrinatio”, Papa Francesco ha potuto salutare i trevigiani prima di recarsi ai lavori del Sinodo.

Un incontro cordiale, durante il quale mons. Bonora, sindaco e parroco hanno voluto ringraziare il Papa per il dono della “Peregrinatio”.

“È stata una gioia grande incontrare il Santo Padre ed esprimergli la nostra riconoscenza, raccontandogli della grande partecipazione popolare a tutte le celebrazioni, i momenti di preghiera e le diverse iniziative culturali”, dice mons. Piva.

Il Papa ha conversato amabilmente con i trevigiani, ringraziandoli per l’impegno e raccontando della propria devozione verso san Pio X, un Papa “coraggioso e forte”. Il Santo Padre ha ricordato che ogni anno, il 20 agosto, nella festa di san Pio X, si reca a pregare presso la sua tomba.