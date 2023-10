Striscia di Gaza: Russell (Unicef), “scioccati e profondamente addolorati per la devastante perdita di operatori umanitari e di insegnanti”

“Tutti noi dell’Unicef siamo scioccati e profondamente addolorati per la devastante perdita di operatori umanitari e di insegnanti a Gaza. Esprimiamo le nostre condoglianze alle loro famiglie e ai nostri colleghi dell’Unrwa. Le vite e la sicurezza di tutti gli operatori umanitari e dei civili che assistono devono essere rispettate”. Lo ha dichiarato Catherine Russell, Direttore Generale dell’Unicef, commentando la conferma arrivata ieri dall’Unrwa, l’Agenzia delle Nazioni Unite per assistenza e protezione ai rifugiati palestinesi in Medio Oriente, della morte a Gaza di 29 colleghi a partire dal 7 ottobre scorso.