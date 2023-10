Svizzera: diocesi Lugano, mons. de Raemy nei vicariati per ascoltare i fedeli a seguito dei risultati emersi dal rapporto finale sugli abusi sessuali nella Chiesa

Come annunciato lo scorso 13 settembre, nel corso della conferenza stampa diocesana – “Visiterò anche ogni singolo vicariato della diocesi, con il medesimo scopo di incontro e ascolto dei fedeli e di ogni persona che lo desidera” – l’amministratore apostolico di Lugano, mons. Alain de Raemy, si recherà da stasera in tutti e sei i vicariati della diocesi per incontrare e ascoltare i fedeli a seguito dei risultati emersi dal rapporto finale del progetto pilota sugli abusi sessuali nella Chiesa in Svizzera dagli anni ’50, pubblicato il 12 settembre scorso dall’Università di Zurigo. L’iniziativa, intitolata “A cuore aperto”, vedrà mons. de Raemy tenere le visite nell’ultima settimana di ottobre e nella seconda di novembre. “Il vescovo – viene spiegato in una nota – sarà accompagnato durante gli incontri da una figura professionale legate alla Fondazione Aspi, realtà con cui la diocesi collabora già da diversi anni. Tutti i dettagli sono disponibili nella locandina allegata, che si prega di divulgare e far conoscere all’interno delle singole realtà diocesane”.