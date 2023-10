Diocesi: Verona, lanciato oggi il nuovo sito

Sotto l’impulso del vescovo di Verona, mons. Domenico Pompili, assieme al nuovo logo, ideato da Maria Accordini, la diocesi lancia oggi anche il suo nuovo sito www.chiesadiverona.it, uno spazio informativo e comunicativo di tutto il territorio e uno spazio istituzionale diocesano dove poter trovare tutte le omelie e i documenti del vescovo, gli appuntamenti e gli eventi diocesani, gli orari delle messe (servizio molto richiesto) con il link al portale nazionale orarimesse.it, tutti i media diocesani: una redazione web, il settimanale diocesano Verona Fedele, TelePace, RadioPace, e un collegamento diretto ai tutti i beni culturali ecclesiastici della diocesi censiti dentro al portale nazionale Beweb.

“Il portale è anche un progetto in divenire che mira a coinvolgere tutti gli uffici in una direzione comunicativa coerente e in continuità con la strada oggi intrapresa”, spiega una nota della diocesi di Verona.

Il nuovo portale e i servizi collegati sono stati realizzati all’interno del progetto WebDiocesi che è il progetto federato della Conferenza episcopale italiana per la comunicazione online delle diocesi con la partnership tecnologica di IDS&Unitelm.

“Il sito è totalmente responsivo e adattivo, significa che potrà essere visualizzato correttamente con qualsiasi dispositivo o device, performante e veloce, con una forte attenzione dedicata anche alla parte gestionale-redazionale estremamente semplificata e arricchita di strumenti che migliorano gli aspetti comunicativi diocesani. Particolare attenzione alla User Experience e al supporto ed assistenza continua che oggi garantiscono maggiori garanzie nel raggiungimento degli obiettivi e solidità al progetto”, conclude la diocesi.