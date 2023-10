Medio Oriente: Fondazione Giovanni Paolo II, adesione alla fiaccolata promossa dall’abate di San Miniato al Monte, padre Bernardo Gianni

La Fondazione Giovanni Paolo II, che da oltre venticinque anni opera con progetti di cooperazione e di pace in molti Paesi del Medio Oriente, aderisce all’appello di padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte di Firenze, che ha promosso per la serata di oggi una fiaccolata per la pace.

“Noi – si legge in una nota – facciamo nostre le parole di padre Bernardo” che ha invitato “in queste ore oscure di angoscia, di smarrimento e di motivate preoccupazioni per il futuro non solo di quella o di quell’altra regione del nostro pianeta, ma per l’avvenire dell’intera famiglia umana, ad affrontare lunedì sera la salita che conduce a questo monte: non avremo parole da pronunciare, slogan da gridare, vessilli da esibire: i nostri volti, i nostri sguardi, il nostro silenzio, la nostra coscienza memore tanto del dolore degli ostaggi e dei loro congiunti, quanto del fiume di sangue, in grande parte innocente, versato in questi giorni di ferocia, e, ancora, il fuoco amico di fiaccole accese come argine al buio della notte, saranno – loro soltanto – il nostro ‘messaggio sempre rinnovato di pace e di speranza’”.