Commissione Ue: intensificare gli sforzi per affrontare la povertà energetica e rafforzare la tutela dei consumatori

In vista dell’inverno, la Commissione Ue “rafforza oggi la sua azione per proteggere i consumatori di energia, in particolare quelli vulnerabili”. Con l’adozione di una nuova raccomandazione sulla povertà energetica l’esecutivo “definisce le buone pratiche per i miglioramenti strutturali che gli Stati membri possono adottare per affrontare le cause profonde della povertà energetica”. Vengono inoltre evidenziati gli investimenti in misure strutturali per affrontare il basso rendimento energetico delle case e degli elettrodomestici. Altre misure includono la fornitura di informazioni chiare sulle bollette energetiche e sulle pratiche di risparmio energetico e l’incoraggiamento dei cittadini a unirsi alle comunità energetiche o a passare a soluzioni di energia rinnovabile. Questo pomeriggio il commissario per la Giustizia Didier Reynders e il commissario per l’Energia Kadri Simson presenteranno la raccomandazione alle parti interessate in occasione di un evento sulla povertà energetica. Il commissario Reynders ha dichiarato: “Con l’aumento dei prezzi dell’energia lo scorso anno e la crisi del costo della vita, milioni di consumatori hanno faticato ad arrivare a fine mese. Anche se la situazione è migliorata rispetto allo scorso inverno, il costo della vita resta elevato e i prezzi dell’energia sono ancora più alti rispetto a prima della crisi. Molti consumatori, e in particolare quelli in situazioni vulnerabili, probabilmente incontreranno difficoltà nel mantenere le loro case calde e nel pagare le bollette energetiche. Dobbiamo continuare a fare tutto il possibile per proteggere i consumatori in difficoltà”.

Il commissario Simson ha affermato: “La raccomandazione odierna si concentra su misure strutturali a lungo termine, come garantire l’accesso ad alloggi ed elettrodomestici efficienti dal punto di vista energetico nonché all’energia rinnovabile, che contribuiranno a consentire a tutte le persone di guidare la transizione energetica pulita dell’Europa”.