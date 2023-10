Pace: Sermig, domani l’ex vicesegretario generale dell’Onu Costa ospite dell’Università del dialogo

“In un mondo in guerra, diviso, polarizzato, sempre più instabile, che senso ha parlare di comunità internazionale? Il multilateralismo ha ancora un valore? Che margini ci sono per affermare e promuovere i diritti umani?”. Partirà da queste domande il prossimo incontro dell’Università del Dialogo del Sermig. Ospite sarà Antonio Maria Costa, già vicesegretario generale delle Nazioni Unite. “Originario di Mondovì ed economista di formazione, nella sua lunga carriera ha ricoperto numerosi incarichi internazionali. Già direttore generale per l’economia e la finanza dell’Unione europea, nel 2002 viene indicato come vice del segretario generale dell’Onu Kofi Annan e successivamente come direttore generale contro droga, crimine e terrorismo, a Vienna”, si legge in una nota. Antonio Maria Costa dialogherà con i giovani e gli adulti negli spazi dell’Arsenale della pace di Torino domani, martedì 24 ottobre, a partire dalle 18.45 sul tema “La comunità internazionale”.

L’Università del Dialogo è lo spazio di formazione permanente promosso dal Sermig, la realtà di pace e solidarietà nata nel 1964 da un’intuizione di Ernesto Olivero e sua moglie Maria. Obiettivo: riflettere sui problemi del nostro tempo in una prospettiva di speranza. La nuova sessione 2023-2024 è dedicata al tema “Mai più soli”. L’incontro è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti e sarà trasmesso anche in streaming sulle pagine YouTube e Facebook del Sermig e sul sito www.sermig.org.