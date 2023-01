Iran: Parlamento europeo, “ampliare l’elenco delle sanzioni per includere tutti gli individui e le entità responsabili di violazioni dei diritti umani e i loro familiari”

L’Europarlamento chiede sanzioni più dure contro il regime iraniano. La risoluzione è stata adottata dagli eurodeputati per alzata di mano. Lo comunica, in una nota, il Parlamento Ue. Gli eurodeputati chiedono di “ampliare l’elenco delle sanzioni per includere tutti gli individui e le entità responsabili di violazioni dei diritti umani e i loro familiari”, tra cui la guida suprema Ali Khamenei, il presidente Ebrahim Raisi, il procuratore generale Mohammad Jafar Montazeri e tutte le fondazioni (“bonyad”) legate al Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (Irgc). L’Europarlamento invita ad aggiungere “l’Irgc e le sue forze sussidiarie, tra cui la milizia paramilitare Basij e la Forza Quds, alla lista dei terroristi dell’Ue”. Gli eurodeputati ribadiscono: “Tutti i Paesi in cui l’Irgc svolge operazioni militari, economiche o informative dovrebbero interrompere e vietare i legami con questa agenzia”. Inoltre, i deputati chiedono il “rilascio immediato e incondizionato di tutti i manifestanti condannati a morte” per eliminare il dissenso e di “assicurare alla giustizia i responsabili dell’uccisione dei manifestanti”. Si esorta a tutelare gli iraniani nell’Ue dalla repressione del regime, compresi spionaggio e omicidi. Infine, si chiede l’estensione delle misure contro l’Iran, che “continua a fornire alla Russia velivoli senza equipaggio e prevede la fornitura di missili terra-aria”.