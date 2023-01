Servizio civile universale: diocesi Latina, disponibili 13 posti in quattro progetti della Caritas

Ancora pochi giorni alla scadenza delle domande per vivere un’esperienza intensa di solidarietà. Sono disponibili 13 posti per giovani disponibili a impegnarsi con il Servizio civile universale presso la Caritas della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. Ci sarà tempo per inviare la domanda fino alle ore 14 del 10 febbraio prossimo, scegliendo fra quattro progetti: “Vasi comunicanti” (Rete tra i Centri di ascolto diocesani); “In ascolto” (presso il Centro di ascolto diocesano); “Non di solo pane vive l’uomo” (presso la mensa diocesana); “Io speriamo che me la cavo” (presso l’Oratorio della parrocchia di San Carlo, a Sezze). Ciascun progetto ha la durata di un anno. Ai giovani che saranno selezionati verrà offerto un ciclo di formazione interna, prima di passare all’azione nei vari servizi cui saranno assegnati.

Dalla Caritas pontina ricordano che le domande si potranno presentare solo online e sarà necessario avere l’identità digitale Spid. Per gli stranieri, basta che abbiano un permesso (ad esempio, i rifugiati sono ammessi e possono avere uno Spid). Al momento dell’invio della domanda non si potrà più cambiarla o ritirarla. Per i requisiti e le esatte modalità di invio della domanda si potrà consultare il sito della Caritas pontina www.caritaslatina.it su cui trovare le informazioni specifiche per candidarsi a questa esperienza oppure scrivere a serviziocivile@caritaslatina.it.