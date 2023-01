Gmg 2023: diocesi Fermo, da mercoledì 25 gennaio verranno ufficialmente aperte le iscrizioni

Il Servizio diocesano di Pastorale giovanile di Fermo annuncia che mercoledì 25 gennaio 2023, dalle ore 12, verranno ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare alla 37ª Giornata mondiale della gioventù che si terrà a Lisbona dal 1° al 6 agosto 2023.

L’arcidiocesi propone l’esperienza dal 31 luglio all’8 agosto. L’evento è rivolto ai giovani dai 16 (nati entro il 31 dicembre 2007) ai 30 anni, pertanto i gruppi che vorranno iscriversi, sono invitati a limitare al massimo la presenza di adulti accompagnatori così da privilegiare la partecipazione dei giovani.

Il numero massimo di partecipanti è di 150 in totale. È proposta un’unica modalità di partecipazione, senza gemellaggi, con spostamenti in pullman (Fermo/Roma e Madrid/Lisbona andata e ritorno) e in aereo (Roma/Madrid andata e ritorno). Per iscriversi si dovrà compilare l’apposito modulo di iscrizione ed inviare lo stesso a pastoralegiovanile@fermodiocesi.it. I minorenni che vogliono iscriversi alla Gmg devono necessariamente prendere contatti con il proprio parroco per organizzare al meglio la partecipazione. Tenendo conto dell’ordine di arrivo, le iscrizioni verranno considerate valide a partire dalle ore 12 di mercoledì 25 gennaio.

Maggiori informazioni, anche sui costi, su www.fermodiocesi.it nell’Area dedicata alla Gmg Lisbona 2023, email: pastoralegiovanile@fermodiocesi.it; telefono: 340/3758917 (dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 18.30). Inoltre si possono contattare anche i sacerdoti referenti per ciascuna vicaria del Servizio diocesano di Pastorale giovanile.