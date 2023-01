Settimana preghiera unità cristiani: Frosinone, domani celebrazione con fedeli e rappresentanti delle Chiese

Per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che la Chiesa celebra ogni anno dal 18 al 25 gennaio, la diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino dà appuntamento domani, venerdì 20 gennaio, alle 20.30 nella chiesa del Sacratissimo Cuore di Gesù a Frosinone, per l’annuale preghiera ecumenica. La preghiera – informa una nota della diocesi – sarà presieduta dal vescovo Ambrogio Spreafico e saranno presenti fedeli e rappresentanti delle Chiese presenti nel territorio della diocesi, tra cui la Chiesa valdese di Ferentino, con il pastore Massimo Aquilante; la Chiesa ortodossa romena, con padre Vasile Chiriac; la comunità dell’Esarcato ucraino in Italia, con il sacerdote don Sviatoslav Tytuliak.