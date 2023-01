Diocesi: Piacenza, domani sera a Roveleto dialogo tra don Bignami e Zamagni

“Non solo denaro, per un’economia solidale”. Questo il titolo della serata in programma domani a Roveleto (Pc) durante la quale converseranno don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza episcopale italiana, e l’economista Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali. L’incontro, ospitato dalle 21 presso il teatro parrocchia “Maria Orsola”, è promosso in occasione del 50° anniversario del Movimento cristiano lavoratori da parrocchia Santa Teresa Benedetta della Croce di Roveleto e Mcl.