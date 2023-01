Facoltà Teologica di Sicilia: al via domani un seminario di iconografia e iconologia cristiana

Un seminario di iconografia e iconologia cristiana dal titolo “Simoboli, segni e allegorie” si svolgerà, da domani, nella Facoltà Teologica di Sicilia, a Palermo, e in collegamento online.

Il corso, a cura della professoressa Francesca Paola Massara, si soffermerà sull’arte cristiana. “Dalle prime, essenziali figurazioni – spiega la docente -, si dipana un percorso millenario, che si serve di un linguaggio privilegiato declinato in modi diversi, per significare Dio, il mondo creato, il rapporto tra Dio e l’uomo, il senso del cosmo e della Storia”. Così “le verità di fede, gli episodi biblici e le fondamentali riflessioni dei Padri della Chiesa sono rappresentate attraverso schemi iconografici diversi, che seguono i canoni del simbolo e dell’allegoria. In questo contesto, appaiono particolarmente interessanti anche connessioni e confronti con il mondo ebraico e quello islamico”.

Obiettivo del corso è “l’approfondimento di temi simbolici particolarmente significativi, specifici e trasversali, le cui coordinate necessitano di speciale attenzione per la loro importanza nel contesto artistico occidentale”. Ne parleranno diversi esperti che si alterneranno negli appuntamenti, fino al 9 marzo. Verranno analizzati alcuni percorsi dell’iconografia sacra e allo stesso tempo verranno fornite le indicazioni necessarie per la loro collocazione nei diversi contesti. Si offriranno gli strumenti per la conoscenza di repertori iconografici, evidenziandone origini e trasformazioni, rapporto con le fonti letterarie e patristiche, ruolo delle tradizioni antiche e della committenza.