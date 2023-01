Diocesi: Teramo-Atri, sabato mattina un convegno sul futuro delle aree interne

È dedicato al tema del rilancio delle aree interne della diocesi di Teramo-Atri il primo evento dell’Anno Berardiano 2023. Alle ore 9 di sabato 21 gennaio, presso la sala conferenze dell’ex convento degli Zoccolanti in via Urbani 1 a Montorio al Vomano, la Caritas di Teramo-Atri organizza il convegno “(Ri)abitare il futuro”, alla presenza del neo commissario straordinario alla ricostruzione post sisma 2016, Guido Castelli.

Per le principali realtà coinvolte (in preparazione all’evento sono state ascoltate problematiche e aspettative provenienti delle foranie di Montorio, Isola del Gran Sasso e Campli), si legge in una nota della diocesi, “sarà un’occasione di confronto e di elaborazione di nuove strategie di sviluppo. Una sfida decisiva per un territorio ricco di potenzialità e di talenti nascosti da valorizzare”.

la diocesi ricorda: “Il futuro delle nostre aree interne è già stato oggetto di un ampio volume presentato in estate, frutto del lavoro congiunto delle Caritas di Teramo-Atri e di Pescara-Penne unitamente al sociologo Roberto Veraldi dell’Università ‘G. D’Annunzio’ di Pescara-Chieti. Lavoro che ha condotto a un incontro dei sindaci dei territori nello scorso mese di settembre a Isola del Gran Sasso”. Ora è il momento di un nuovo passo in avanti. “Queste aree soffrono purtroppo per lo spopolamento e l’impoverimento delle risorse umane. È importante rilanciare queste tematiche a cui si stanno interessando anche la Caritas italiana e la Cei – dichiara il direttore della Caritas diocesana, don Enzo Manes – e ringrazio il vescovo Lorenzo Leuzzi per l’attenzione che continua a riservare a tali importanti questioni”.