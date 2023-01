Diocesi: Prato, sabato a Cafaggio incontro “Ascolto e accoglienza per cammini di pace” con Savino Pezzotta

“Ascolto e accoglienza per cammini di pace”. Questo il tema dell’incontro in programma sabato 21 gennaio, a Prato, al quale parteciperà Savino Pezzotta, già segretario generale della Cisl e parlamentare, attento osservatore delle vicende economiche ed ecclesiali del Paese oggi impegnato nella sezione di Pax Christi di Bergamo. L’iniziativa – promossa da Pax Christi, Comunità di Sant’Anna e Mcl – sarà ospitata dalle 16.30 presso il circolo Mcl di Cafaggio. Sarà l’occasione per “riflettere sull’importanza dell’ascolto e dell’accoglienza nella loro accezione sociale e politica – spiega Luca Roti, responsabile di Pax Christi Prato –, perché senza l’ascolto della storia, senza l’attenzione, lo studio, l’approfondimento di quanto accade nella storia dell’umanità di oggi, non si può impostare nessun percorso di costruzione della pace”.