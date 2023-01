Televisione: Tv2000, torna da domani in onda il settimanale di approfondimento “Guerra e pace”. Focus su Ucraina, Iran e attacco ai cristiani in Africa

Su Tv2000 torna, dal 20 gennaio il venerdì ore 20.50, “Guerra e pace”, il settimanale di approfondimento sugli esteri del Tg2000, condotto da Antonio Soviero. Tra i temi della prima puntata della nuova stagione gli sviluppi della guerra in Ucraina e gli scenari internazionali. Spazio anche all’Iran dove cresce la protesta delle donne iraniane contro il regime degli ayatollah e poi l’attacco ai cristiani in Africa con morti e chiese bruciate in Nigeria e Congo. Ospiti il giornalista inviato di guerra, Alberto Negri, e Vincenzo Buonomo, rettore della Pontificia Università Lateranense.