Safer internet day: Copercom e Fondazione Carolina, al via il progetto “Sid 2023 #Cyberjoy”

In vista del Safer internet day (7 febbraio), è stato presentato oggi on line il progetto “Sid 2023 #Cyberjoy”. L’iniziativa, realizzata da Fondazione Carolina in collaborazione con il Copercom (Coordinamento delle associazioni per la comunicazione), spazia dalle scuole d’infanzia alle superiori. Prevede un piano di lavoro a lungo termine che coinvolge la comunità educante: docenti, genitori e alunni. Erano collegate dieci associazioni aderenti al Copercom, che si occupano di scuola, famiglia ed educazione ai media.

“Come Coordinamento – afferma il presidente Stefano Di Battista – crediamo e investiamo nella collaborazione con Fondazione Carolina. Copercom comunicherà il progetto, mettendolo a disposizione delle associazioni aderenti, che dovranno metterlo in pratica sul territorio”. “Finora – spiega Di Battista – ci siamo mossi, come Coordinamento, in due direttrici. La prima, intesa a far incontrare le associazioni con dei professionisti della comunicazione a vario titolo. La seconda direttrice è invece di proposta ed è perciò che ci siamo rivolti a Fondazione Carolina”.

“Sicurezza e benessere digitali sono un problema di salute – sottolinea Ivano Zoppi, segretario generale della Fondazione Carolina –. Per noi è fondamentale la comunità educante. Molte delle sollecitazioni nascono dal vissuto con i genitori, che spesso sono impreparati ad affrontare queste tematiche. Ecco che il materiale preparato serve per aiutare e stimolare la riflessione. Gli adulti non vanno colpevolizzati, ma aiutati. Occorre però una sinergia con gli insegnanti, in modo tale che a beneficiarne siano anche e soprattutto bambini e ragazzi”.