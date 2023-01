Papa Francesco: a monaci buddisti, “conversione ecologica ci chiama a cambiare marcia”

(Foto Vatican Media/SIR)

“La conversione ecologica avviene quando si riconoscono le radici umane dell’attuale crisi ambientale; quando il vero pentimento porta a rallentare o ad arrestare tendenze, ideologie e pratiche lesive e irrispettose del creato e quando le persone si impegnano a promuovere modelli di sviluppo che curino le ferite inferte dall’avidità, dall’eccessiva ricerca di profitti finanziari, dalla mancanza di solidarietà con i vicini e dal mancato rispetto dell’ambiente”. Lo ha spiegato il Papa, ricevendo in udienza una delegazione di monaci buddisti dalla Cambogia. La conversione ecologica, ha ricordato a proposito di uno dei temi portanti della Laudato sì, “ci chiama a cambiare marcia, a modificare le cattive abitudini per poter sognare, per creare e agire insieme nella realizzazione di un futuro giusto ed equo”. “Il dialogo svela la profonda ricchezza che le nostre rispettive tradizioni religiose offrono a sostegno degli sforzi per coltivare la responsabilità ecologica”, ha commentato Francesco.