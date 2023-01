Diocesi: Rimini, domenica l’ingresso del nuovo vescovo, mons. Anselmi

Domenica 22 gennaio mons. Nicolò Anselmi farà il suo ingresso ufficiale come nuovo vescovo di Rimini, il 111° della storia della diocesi.

La cerimonia comincerà alle ore 15 in piazza Cavour, nel centro storico della città: il programma prevede, dopo l’introduzione del vicario generale della diocesi, don Maurizio Fabbri, i saluti da parte del sindaco di Rimini (e presidente della Provincia), Jamil Sadegholvaad, nel ruolo di rappresentante delle Amministrazioni locali, seguiti da quelli del vice sindaco di Genova, Pietro Piciocchi. Inoltre, interverranno il nuovo prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano, l’arcivescovo di Genova, mons. Mario Tasca, e il vescovo emerito di Rimini, mons. Francesco Lambiasi. Seguiranno, infine, le parole del nuovo vescovo, mons. Nicolò Anselmi.

La cerimonia proseguirà alle 15.40 con un breve corteo che attraverserà il corso d’Augusto fino ad arrivare alla basilica cattedrale, dove alle 16.30 sarà celebrata la messa solenne. Per garantire una partecipazione ordinata, l’accesso alla basilica cattedrale è ammesso solo se in possesso del pass previsto per le diverse componenti della comunità riminese e di quella genovese, giunta a Rimini per l’occasione. Nel caso si fosse sprovvisti del pass, sarà comunque possibile seguire la celebrazione sul sagrato davanti alla cattedrale oppure nella chiesa dei Paolotti (via Antonio Battarra 8, centro storico), dove saranno allestiti alcuni maxischermi. La celebrazione, inoltre, verrà trasmessa in streaming su Icaro Play (www.icaroplay.it).

Venerdì 27 gennaio il vescovo Anselmi, a pochi giorni dall’ingresso in diocesi, terrà un incontro con tutto il presbiterio riminese.