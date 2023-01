Venerdì l’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni festeggerà 10 anni di episcopato a Ravenna-Cervia. Era il 20 gennaio 2013 quando fece il suo ingresso in diocesi. Per fare memoria del percorso fatto e ringraziare il Signore della sua presenza, venerdì 20 gennaio la comunità diocesana si ritroverà in cattedrale, alle 20.45, per una celebrazione eucaristica di ringraziamento per il ministero di mons. Ghizzoni a Ravenna-Cervia. A tenere l’omelia sarà mons. Francesco Lambiasi, vescovo emerito di Rimini.