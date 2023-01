Consiglio permanente: Cei, al via dal 23 gennaio la sessione invernale

Si svolgerà da lunedì 23 a mercoledì 25 gennaio, a Roma, presso la sede della Cei (Circonvallazione Aurelia, 50), la sessione invernale del Consiglio episcopale permanente.

Dopo l’introduzione del cardinale presidente Matteo Zuppi, in programma alle 16 del 23 gennaio, i lavori prevedono la scelta del tema principale dell’assemblea generale di maggio e alcuni aggiornamenti sul secondo anno del Cammino sinodale avviato nelle diocesi italiane e sulla Ratio Nationalis per la formazione nei seminari. All’ordine del giorno, poi, la presentazione della prossima edizione della Settimana sociale dei Cattolici italiani e due comunicazioni: la prima sulla proposta di rilancio del Progetto Policoro e la seconda sulla partecipazione dei giovani italiani alla Gmg di Lisbona, in programma dal 1° al 6 agosto. Mercoledì 25 gennaio, alle 15, nella Sala Marconi di Palazzo Pio (Piazza Pia, 3), il Segretario generale, mons. Giuseppe Baturi, illustrerà in conferenza stampa il comunicato finale.