Università: Antonianum, dal 16 al 17 gennaio “Festa dell’Università e del Gran Cancelliere” con un convegno sui conflitti e le vie della riconciliazione

Da lunedì 16 a martedì 17 gennaio torna a Roma il tradizionale appuntamento con la “Festa dell’Università e del Gran Cancelliere”, in programma presso la Pontificia Università Antonianum (viale Manzoni, 1). La nuova edizione – informa una nota dell’università diffusa questa mattina – sarà dedicata al tema “Dal conflitto ucraino agli altri conflitti: ascolto, riflessione e vie di riconciliazione”. L’iniziativa fa parte del più ampio progetto “Giustizia e pace si baceranno: per una fraternità riconciliata”, la cui presentazione sarà affidata al prof. Lorenzo Raniero, Preside dell’Istituto di Studi Ecumenici “San Bernardino, nel corso della sessione di martedì 16 gennaio 2023. Nel corso della stessa sessione fr. Massimo Fusarelli, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori e Gran Cancelliere della Pontificia Università Antonianum, consegnerà i premi Studente dell’anno. Per maggiori informazioni clicca QUI.