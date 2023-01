Facoltà Teologiche: Triveneto, al via il 2 febbraio il corso su “Cosa possiamo sperare? Tra scienza e fede: futuro, oltre i limiti”

È giunto all’undicesima edizione, il corso interdisciplinare promosso da Facoltà Teologica del Triveneto, in collaborazione con Università di Padova e Fondazione Lanza, per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. Sul tema “Cosa possiamo sperare? Tra scienza e fede: futuro, oltre i limiti” si alterneranno le voci di teologi, filosofi e scienziati. Il ciclo prenderà il via giovedì 2 febbraio con uno sguardo sul “Futuro della creazione”, a cura di Riccardo Battocchio (Pontificia Università Gregoriana) e Simone Morandini (Fondazione Lanza), con introduzione di Piero Benvenuti (Università di Padova). Il 16 febbraio Massimo Raveri (Università Cà Foscari di Venezia) e Enrico Riparelli (Facoltà teologica del Triveneto), moderati da Giulio Osto (Facoltà teologica del Triveneto) si confronteranno su “Il tempo del mondo, tra Oriente e Occidente”. “Il Futuro dell’umano: nel cosmo in evoluzione” sarà al centro delle riflessioni di Piero Benvenuti (Università di Padova) e Manuela Riondato (Facoltà teologica del Triveneto), moderati da Giulio Peruzzi (Università di Padova) il 23 febbraio. Il 9 marzo si guarderà al “Futuro della Terra: mutamento climatico ed etica ambientale” con Carlo Barbante (Università Cà Foscari di Venezia) e Matteo Mascia (Fondazione Lanza), moderati da Simone Morandini (Fondazione Lanza). A conclusione del percorso, il 16 marzo, una tavola rotonda incentrata sulla domanda “Che cosa possiamo sperare?”, metterà a confronto Giulio Peruzzi (Università di Padova), Piero Benvenuti (Università di Padova) e Simone Morandini (Fondazione Lanza), moderati Andrea Toniolo (Facoltà teologica del Triveneto). Il corso si svolgerà in presenza, nell’Aula tesi della Facoltà teologica del Triveneto (via del Seminario 7 a Padova) dalle 15.30 alle 18. La partecipazione al ciclo è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione, entro il 26 gennaio 2023 al link bit.ly/3UCgjSN. I docenti di ruolo possono utilizzare la piattaforma SOPHIA del Ministero, scegliendo il corso dal catalogo della Facoltà teologica del Triveneto. Per informazioni: www.fttr.it