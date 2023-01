Facoltà Teologiche: Bologna, gli interventi previsti alla Giornata di studio nazionale

“Strategie di rete. Progettazione, promozione e sostenibilità” è il tema della Giornata di studio nazionale in programma, lunedì 16 gennaio, alla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna. Francesca D’Agnelli (Ufficio Nazionale per i beni culturali e l’edilizia di culto della Cei) interverrà per illustrare organismi e funzioni della struttura di tutela e valorizzazione disegnata dalla Conferenza episcopale italiana per sostenere il lavoro degli istituti culturali nel compito di custodire i beni, garantirne la trasmissione e valorizzarne il ruolo pastorale all’interno delle comunità. L’intreccio di queste tre funzioni – custodia, trasmissione, valorizzazione – dice che c’è forte consapevolezza che la conservazione del patrimonio culturale è strettamente collegata al suo valore per la collettività, che vi riconosce la propria storia e vi attinge per dotarsi degli strumenti utili alla progettazione della vita delle nuove generazioni. Don Gianluca Popolla (incaricato regionale dell’Ufficio Regionale per i beni culturali e l’edilizia di culto del Piemonte) e Maria Prano (funzionaria incaricata di promozione dei beni librari ed archivistici, editoria e istituti culturali per l’Assessorato Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte) porteranno alla giornata di studi l’esperienza degli accordi stretti tra la Regione Piemonte e la Conferenza episcopale.

La proposta di questi percorsi non può essere esente dalla ricerca di una sostenibilità, gestionale ed economica. Luca Frildini (associazione Rete Sicomoro, Verona) offrirà una panoramica sulle opportunità di finanziamento a livello locale, nazionale (PNRR) ed europeo (Next Generation EU) e sulle competenze necessarie per coglierle: dalla pianificazione alla scelta del bando, dall’idea progettuale alla presentazione fino alla valutazione di rischi e problemi.

Infine, Matteo Al Kalak (docente di Storia del cristianesimo, Università di Modena e Reggio Emilia) indicherà alcune linee operative per suggerire come strutturare progettualità competitive e imparare un lessico adeguato ai bandi competitivi, lavorando in sinergia tra MAB (musei, archivi e biblioteche) di diocesi diverse, ma anche cercando alleanze strategiche con soggetti esterni al mondo MAB. Modera i lavori Francesco Failla, vicepresidente Abei e rappresentante settore biblioteche ecclesiastiche in Consulta nazionale Cei.