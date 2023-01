Settimana preghiera unità cristiani: incontri ecumenici a Bolzano, Merano e Bressanone. Salvaterra (referente diocesano), “auspico una sana impazienza”

“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia!” (Is 1,17) è il tema della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si svolge ogni anno dal 18 al 25 gennaio. Nella diocesi di Bolzano-Bressanone – informa una nota – sono previsti tre incontri ecumenici: a Bolzano il 18 gennaio alle 20 nella chiesa dei Domenicani, a Merano il 19 gennaio alle 19 nella chiesa parrocchiale di Maria Assunta e a Bressanone il 24 gennaio alle 18 nella chiesa parrocchiale di San Michele. “L’ecumenismo non è un affare in perdita, ma un guadagno per entrambe le parti”, sottolinea il referente diocesano per l’ecumenismo Gioele Salvaterra, decano a Merano, che auspica una “sana impazienza” nell’ecumenismo e sottolinea che non si tratta prioritariamente di parlare solo delle differenze tra le confessioni, ma piuttosto di dare una testimonianza comune. “Pregare insieme per l’unità dei cristiani ci permette di riflettere su ciò che ci unisce e di confrontarci con ciò che opprime e divide le persone”, afferma Salvaterra, che aggiunge: “Il nostro sforzo reciproco richiede l‘impegno anche per coloro le cui voci non sono ascoltate, la volontà di abbattere le strutture che creano e perpetuano l’ingiustizia e di costruirne invece altre. Strutture che promuovano e assicurino che tutti siano trattati equamente e che siano garantiti i diritti che spettano loro”. Questioni ancora più urgenti dopo un anno di guerra in Ucraina. Sul sito web diocesano www.bz-bx.net/it/settimana sono disponibili diversi materiali sul tema per il lavoro nelle parrocchie.