Diocesi: Campobasso-Bojano, domenica il Meeting dei giovani “Il ritmo della vita”

Guidare i giovani alla scoperta del rito cristiano della messa come incontro con Dio e con i fratelli. Questo l’obiettivo del Meeting dei giovani 2023 che si svolgerà domenica 15 gennaio, nella chiesa di San Pietro, a Campobasso. L’iniziativa, sul tema “Il ritmo della vita”, prenderà il via alle 9 con l’accoglienza; alle 9.45 i partecipanti verranno guidati alla scoperta dei ritmi della natura e dell’uomo, che siano positivi e negativi, con condivisione finale personale in gruppi. Alle 12, poi, Apprendimento del rito che fa crescere, l’incontro tra di noi e Dio (brano sull’incontro tra Maria ed Elisabetta). Dopo il pranzo, dalle 14 spazio ai lavori di gruppo per elaborare i contenuti da offrire dinanzi all’arcivescovo Gian Carlo Bregantini. Conclusione con la celebrazione eucaristica delle 15.30. “Tramite giochi e condivisioni, daremo l’idea della ritualità presente nella vita di ogni uomo, in modo positivo e negativo”, viene spiegato in una nota: “Ci sono anche riti che fanno crescere, che rendono più forti: così è anche la messa. Per rafforzare l’idea del rito, ci sarà un ‘dress code’ da rispettare: tutti gli iscritti devono avere qualcosa di verde”.