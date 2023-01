Settimana preghiera unità cristiani: Ragusa, due appuntamenti a Vittoria il 19 e 23 gennaio

La diocesi di Ragusa si prepara a vivere la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, dedicata quest’anno al tema “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17), con due momenti di ecumenismo che riuniranno a Vittoria le sette diverse Chiese cristiane presenti nel territorio, tutte accomunate dalla fede in Gesù risorto. Il primo appuntamento è un momento di preghiera, fissato per il 19 gennaio, alle ore 19,30 nella chiesa cattolica Anime Sante del Purgatorio. L’altro si svolgerà il 23 gennaio, alle ore 19,30 nella chiesa pentecostale “Gospel Forum” in via colonnello Co-ria. “Siamo lieti di poter vivere questo momento di comunione con le altre chiese cristiane, certi che, il cammino costruito in questi anni potrà continuare ad alimentare questo ‘ecumenismo di popolo’ che può vederci tutti insieme, uniti, nel creare rapporti belli con i nostri fratelli di altre chiese, con cui tante cose ci dividono, ma tante altre ci uniscono”. Sono queste le parole contenute nella lettera inviata a tutte le parrocchie dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della diocesi di Ragusa, promotrice dell’iniziativa assieme alla Chiesa luterana di Sicilia, la Chiesa avventista di Ragusa, la Chiesa cristiana pentecostale di Santa Croce Caterina, la Chiesa pentecostale nuova creazione di Scoglitti, la Chiesa pentecostale Gospel Forum di Vittoria e la Chiesa ortodossa rumena.