Diocesi: Cagliari, al via in cattedrale la causa di beatificazione di padre Puggioni

Lunedì 16 gennaio alle 16, presso la Cattedrale in piazza Palazzo a Cagliari, il vescovo e segretario generale della Cei monsignor Giuseppe Baturi, presiede la celebrazione di apertura del processo diocesano relativo alla causa di beatificazione del gesuita padre Giovanni Puggioni.

A norma dell’articolo 46 dell’Istruzione “Sanctorum Mater”, sullo svolgimento delle inchieste diocesane o eparchiali nelle cause dei Santi, il Dicastero delle Cause dei Santi aveva concesso all’arcivescovo, nell’ottobre dello scorso anno, il “Nulla Osta” per l’inizio dell’Inchiesta diocesana di raccolta delle prove sul Servo di Dio, sacerdote professo della Compagnia di Gesù.

L’arcivescovo si reca presso la navata della cattedrale, ai piedi dell’altare maggiore, presso cui è costituito il Tribunale. Qui presiede l’ora media. Dopo la lettura breve è previsto un momento di riflessione, tenuto dallo stesso mons. Baturi. Terminato il momento di preghiera, ha inizio la sessione dell’inchiesta diocesana di beatificazione del Servo di Dio.