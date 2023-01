Santuari: Anzino (Verbania), il 29 gennaio si celebra la “Domenica del Giglio”, festa del primo miracolo di S. Antonio in paese

Il paese di Anzino e il suo santuario tornano a celebrare anche nel 2023 la Domenica del Giglio, una festa unica al mondo che ricorda il primo miracolo di S. Antonio di Padova in paese nel 1669. La ricorrenza è legata alla memoria dell’arrivo del quadro di S. Antonio, considerato miracoloso dalla tradizione popolare. La tradizione narra di come il quadro partì da Roma giungendo ad Anzino nel gennaio del 1669 e fu “salutato” dalla fioritura dei candidi gigli tra la neve dell’inverno. La tela conobbe da subito una particolare venerazione non solo in Valle Anzasca, ma da parte di tutte le valli vicine. È del 2021 il ritrovamento di testimonianze d’archivio di questa venerazione già nel 1689, vent’anni dopo i fatti. La festa della Domenica del Giglio celebra così “il legame profondo tra il Santo e gli anzinesi” e richiama moltissimi pellegrini da tutte le valli circostanti e da tutta la diocesi di Novara. Quest’anno a officiare le funzioni della Domenica del Giglio ad Anzino è il rettore della Pontificia Basilica del Santo di Padova, Padre Antonio Ramina. Il programma della festa prevede un triduo di preparazione dal 25 al 27 gennaio. Sabato 28 gennaio saranno celebrati i primi vespri e domenica 29 gennaio alle 11 la S. Messa Solenne. Per info info@santuarioanzino.it