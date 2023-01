Facolta Teologiche: Bologna, il 16 gennaio dialogo e confronto sul sistema bibliotecario

Ogni anno l’associazione dei Bibliotecari ecclesiastici italiani (Abei) dedica una mattina di studi particolarmente, ma non esclusivamente, alle biblioteche della Facoltà Teologiche italiane. Quest’anno l’incontro si svolge a Bologna, lunedì 16 gennaio, presso la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna, per raccontare e rilanciare in altri territori il lavoro di collegamento e sinergia nato dal lockdown 2020 tra le biblioteche ecclesiastiche dell’Emilia-Romagna, che hanno costituito la Rete informale delle biblioteche ecclesiastiche dell’Emilia-Romagna (Beer), che oggi si avvantaggia della partecipazione attiva di tredici biblioteche.

Il tema della giornata di studi, di stringente attualità, è proposto dalla rete informale delle Biblioteche Ecclesiastiche dell’Emilia-Romagna (Beer) e declinato insieme all’Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani (Abei) in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per i beni culturali e l’edilizia di culto e l’Ufficio regionale per i beni culturali e l’edilizia di culto dell’Emilia-Romagna. L’incontro del mattino (ore 9-13.30) sarà dedicato alle potenzialità e alle implicazioni del lavoro in rete per gli istituti culturali ecclesiastici, con attenzione alla dimensione orizzontale (tra colleghi), verticale (nelle strutture istituzionali) e comunitaria/civile (nei territori). Saranno presenti per un saluto il card. Matteo M. Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, e mons. Ovidio Vezzoli, vescovo delegato della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna per i Beni Culturali Ecclesiastici.

Nel pomeriggio (ore 15-17) gli incaricati diocesani e i referenti di musei, archivi e biblioteche delle quindici diocesi dell’Emilia-Romagna sono invitati a un tavolo di lavoro comune. Attraverso il dialogo in piccoli gruppi sarà costruita una fotografia della situazione presente del sistema Mab, mettendo a fuoco punti di forza e criticità di ogni territorio. La partecipazione è gratuita, con registrazione obbligatoria attraverso il modulo online sul sito della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna.