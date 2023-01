Diocesi: Udine, a Ribis di Reana apre la comunità dei sacerdoti nell’Opera dello Spirito Santo. Domenica celebrazione con mons. Mazzocato

Con l’accoglienza di tre sacerdoti provenienti dalla Tanzania, domenica 15 gennaio il Friuli si arricchirà di una nuova presenza di religiosi. Quella della Comunità di vita apostolica di sacerdoti nell’Opera dello Spirito Santo che si insedieranno a Ribis di Reana. L’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, alle 17.30 presiederà una celebrazione eucaristica nel santuario di Ribis, a cui seguirà la benedizione dei locali della canonica dove risiederà la comunità, già casa degli oblati diocesani. “La comunità – viene spiegato in una nota – è costituita da tre religiosi provenienti dalla Tanzania, due dei quali già svolgono servizio nelle parrocchie dell’arcidiocesi di Udine: si tratta di padre Roman Riziki Shayo, attualmente vicario parrocchiale a Martignacco e assistente ecclesiale dell’Apostolato della preghiera, e padre Gabriel Msuya, che dopo due anni lascia le comunità di Valbruna, Ugovizza, Malborghetto e Bagni di Lusnizza per assumere servizio come vicario parrocchiale a Reana del Rojale. Assieme a loro sarà presente un terzo sacerdote, padre Simon Sunguka, da poco arrivato dalla Tanzania. Pur vivendo comunitariamente a Ribis, tutti loro sono dunque inseriti nella vita ecclesiale e pastorale dell’arcidiocesi di Udine, animando anche il santuario della B.V. del Carmine di Ribis”. Il carisma dell’Opera dello Spirito Santo – viene evidenziato – “è semplicemente missionario: i membri di questa comunità religiosa mirano a realizzare il Regno di Dio sulla scia dell’insegnamento di Gesù, portando il Vangelo laddove essi si trovano”.