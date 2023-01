Loppiano: al via lunedì 16 gennaio il percorso della scuola di formazione politica “Il Poliedro” con Giovannini su “Democrazia e futuro”

Inizia il percorso della scuola di formazione politica “Il Poliedro” ed il primo appuntamento si terrà lunedì 16 gennaio con il prof. Enrico Giovannini, che interverrà sul tema “Democrazia e futuro”. A darne notizia è la cittadella del Movimento dei Focolari, Loppiano, dove al Polo Lionello Bonfanti si svolgerà l’incontro. Al prof. Giovannini è stato affidato il compito di approfondire questioni d’attualità come la transizione ecologica, la domanda di innovazione tecnologica e sociale, le scelte politiche e gli stili di vita sostenibili per una maggiore equità sociale. “Possiamo parlare di un’utopia sostenibile”, spiega il professore. “Spesso ripeto che tutti i Paesi si devono sentire “in via di sviluppo sostenibile” e che i diversi ambiti, connessi in modo inscindibile, devono essere ripensati nel loro insieme perché il sistema non collassi”. Aggiunge Daniela Ropelato, docente di scienza politica all’Istituto Universitario Sophia e tra i promotori della scuola Il Poliedro: “La scelta di uno sviluppo sostenibile ci chiede di agire insieme e di farci corresponsabili. Non è possibile restare vincolati allo stesso paradigma di pensiero che ci ha condotto fino a qui”. I promotori dell’iniziativa tengono a ricordare che la scuola di formazione politica “Il Poliedro” intende costituire un luogo permanente di studio e di dialogo, di progettazione e di sperimentazione. Si rivolge principalmente a giovani changemaker della società civile e politica, studenti o già inseriti nel mondo del lavoro, giovani amministratori o impegnati nella società civile che, nel piano degli incontri, saranno protagonisti dei moduli formativi.