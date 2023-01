Cristiani e musulmani: domenica a Roma l’inaugurazione del presepe ispirato alla figura di Maria

Verrà inaugurato domenica prossima, alle ore 15 nella Basilica di Sant’Antonio al Laterano a Roma, il presepe ispirato all’episodio dei datteri di Maria, che racconta di lei stanca e sofferente dopo il parto invitata, da una voce angelica nel Corano e da Gesù bambino nel Vangelo apocrifo attribuito a Matteo, a scuotere una palma, da cui cadono frutti per dare forza a lei e alla sua famiglia. Un’opportunità di dialogo interreligioso pensato dalla Pami-Pontificia Academia Mariana Internationalis nella sua Commissione mariana musulmano cristiana, insieme all’Associazione internazionale Karol Wojtyla e con il patrocinio del Centro islamico culturale d’Italia della Grande Moschea di Roma, in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni del presepe di san Francesco d’Assisi, santo che nel 1219 incontrò il Sultano d’Egitto Al-Malik Al-Kamil.