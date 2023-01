Colombia: Sud del Paese isolato per una frana sulla Panamericana. Appello dell’arcidiocesi di Popayán che chiede solidarietà per 200 famiglie che hanno perso tutto

L’intera Colombia sud-occidentale rimane praticamente isolata da giorni, con grossi problemi di rifornimenti, a causa di una frana avvenuta lunedì. Un ampio smottamento avvenuto a Los Rosales (Cauca) ha distrutto almeno 500 metri della celebre autostrada internazionale Panamericana, tra le città di Popayán e Pasto. Si tratta della strada che collega la Colombia all’Ecuador. Nel luogo della frana, decine di persone sono state evacuate, ma centinaia sono rimaste isolate. Il presidente Gustavo Petro ha interrotto la sua visita in Cile per accorrere nelle regioni colpite. L’arcidiocesi di Popayán, in una nota, ha chiesto solidarietà per oltre 200 famiglie che hanno perso tutto a causa delle frane che si sono verificate in una vasta area del settore di Los Rosales. In un messaggio firmato da padre Libardo Emiro Bermeo Velasco, vicario generale, si chiede alla comunità di portare alle parrocchie di questa Giurisdizione aiuti come cibo non deperibile, coperte, materassi, vestiti e scarpe in buono stato, per alleviare i bisogni più urgenti delle famiglie colpite. “I vostri contributi possono essere inviati alle vostre parrocchie, da dove saranno inviati alla parrocchia di Rosas che, in base al censimento delle famiglie bisognose, consegnerà gli aiuti”, afferma il sacerdote.