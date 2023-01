Ucraina: Iacomini (Unicef Italia), “muore più di un bambino o una bambina al giorno. Preoccupati per i piccoli sotto assedio a Soledar, la nuova Aleppo”

“Siamo molto preoccupati per ciò che sta accadendo in Ucraina dove dall’inizio della guerra, lo scorso 24 febbraio, 431 bambini sono stati uccisi. Più di uno al giorno”, lo dichiara Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef Italia. “Altri 810 piccoli sono rimasti feriti per un totale di oltre 1.200 piccole vittime accertate ad oggi”, prosegue. “Se la notizia fosse confermata, siamo in particolare apprensione, anche per i bambini e le bambine rimasti intrappolati a Soledar, dove in queste ore sta infuriando una feroce battaglia per liberare la città. I ricordi vanno tristemente ai bambini e le bambine di Aleppo intrappolati anni fa alla stessa maniera a causa della guerra che infuriava nel paese. Ancora una volta la storia si ripete ancora una volta il prezzo più alto lo pagano i bambini e le bambine, non ne possiamo più”, conclude.