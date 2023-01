Missioni: Pime, “Finis Terrae”, storie oltre i confini raccontate dalla redazione di “Mondo e Missione”

Sul canale YouTube del Centro Pime di Milano è presente “Finis Terrae”, il nuovo programma video realizzato dalla redazione di “Mondo e Missione” con gli studenti della Scuola di giornalismo dell’Università Cattolica. Nella prima puntata la testimonianza di monsignor Maksim Ryabukha, vescovo nel Donbass. Il quale “racconta i sogni dei giovani ucraini e l’ecumenismo quotidiano dove perfino le Chiese sono state trascinate in guerra”, spiega una nota. Nel format il giovane neo vescovo ausiliare dell’esarcato greco-cattolico di Donetsk, “parla della propria esperienza nelle aree più colpite dal conflitto. La sua voce è accompagnata da infografiche e da un servizio che spiega le divisioni tra cristiani in Ucraina e Russia, drammaticamente al centro delle cronache di questi giorni”. Il nuovo programma, con cadenza quindicinale, “punta a utilizzare le potenzialità del linguaggio video per raccontare le storie che di solito restano nascoste sotto la superficie del flusso informativo”. “Finis Terrae presenterà tante voci dai contesti più caldi del pianeta ma anche da quelle aree di cui nessuno parla e che invece spesso hanno molto da dire”.

Ogni puntata un volto: “attivisti e protagonisti della società civile, missionari e personaggi – a volte noti, spesso sconosciuti ai più – che grazie alla loro esperienza personale possono offrire un punto di vista privilegiato per conoscere e comprendere pezzi di un mondo a volte complicato, ma anche aspetti inediti dei grandi temi dell’attualità”.

“Siamo convinti che la nuova generazione abbia voglia di capire meglio ciò che succede oltre i confini e sia interessata a incontrare testimoni che con le loro vite stanno portando avanti un cambiamento positivo nella società”, afferma padre Mario Ghezzi, direttore del Centro Pime di Milano. “Per questo abbiamo deciso di misurarci con un prodotto pensato proprio per parlare anche ai più giovani”. Il programma, di dieci minuti, sarà diffuso sui canali YouTube del Centro Pime e del progetto Magzine della Scuola di giornalismo, ma anche attraverso i profili social delle due istituzioni partner.

Con questa iniziativa, la redazione di “Mondo e Missione” prosegue “nel suo impegno di creare rimandi tra media e linguaggi diversi: dalla rivista cartacea al sito mondoemissione.it, dalla Newsletter del mercoledì fino a eventi e conferenze. E, ora, il format video. Nelle prossime puntate di “Finis Terrae parleremo di Congo, terra martoriata che aspetta l’imminente visita di Papa Francesco, e poi di Iraq, per incontrare una coraggiosa, giovane libraia che punta sulla cultura per aiutare la rinascita dopo l’Isis. Ma ci aspettano anche l’America Latina e l’Estremo oriente”.