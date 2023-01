Belgio: Foyer Catholique Bruxelles, mostra e video con i presepi dei ragazzi dell’iniziazione cristiana

(Bruxelles) “Un modo, semplice ma vero e partecipato, per far vivere il Natale ai ragazzi della prima confessione e prima comunione”. Don Claudio Visconti, responsabile della comunità cattolica italiana a Bruxelles e animatore del Foyer Catholique Européen, spiega gli obiettivi del concorso presepi svoltosi nel periodo di Avvento a Bruxelles e che vede il momento finale, con le premiazioni, sabato 14 gennaio (ore 15). Con le immagini dei presepi è stato anche realizzato un video (qui riprodotto) che verrà proiettato al Foyer. A ogni ragazzo partecipante – quasi 150 gli iscritti – saranno consegnati un diploma e un piccolo dono. “Ispirati dalla lettera apostolica di Papa Francesco Admirabile signum, abbiamo pensato al presepe – sottolinea don Visconti – come un atto di evangelizzazione. È stato molto bello e importante constatare il coinvolgimento delle famiglie”. È dunque previsto una due-giorni di festa nel weekend del 14 e 15 gennaio, con una mostra fotografica digitale al foyer. “Sarà inoltre un’esperienza per animare il foyer con la presenza di ragazzi e famiglie e per contemplare in famiglia la tenerezza di Dio che si fa uomo”.