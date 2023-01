Dialogo cattolici-ebrei: Piacenza, domenica incontro con Edoardo Fuchs e don Paolo Mascilongo

In occasione della XXXIV Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, domenica 15 gennaio sarà ospite a Piacenza il prof. Edoardo Fuchs, docente di Ebraismo, geografo e naturalista. Dalle 15.30, nell’auditorium Sant’Ilario in via Garibaldi, sul tema “Consolate, consolate il mio popolo” con Fuchs interverrà anche il biblista don Paolo Mascilongo. Modererà l’incontro il pastore evangelico Nicola Tedoldi. Gli intervalli musicali saranno curati del Coro Col Hakolot della Comunità ebraica di Milano; dirigerà il maestro Massimiliano Tarli.