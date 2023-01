Diocesi: Torino, domenica consacrazione episcopale di mons. Alessandro Giraudo

È in programma per il pomeriggio di domenica 15 gennaio, a Torino, la consacrazione episcopale di mons. Alessandro Giraudo, nominato dal Papa vescovo titolare di Castra Severiana e ausiliare di Torino lo scorso 22 ottobre. A presiedere il rito, con inizio alle 15 nella cattedrale di San Massimo, sarà l’arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, mons. Roberto Repole; co-consacranti mons. Cesare Nosiglia, arcivescovo emerito di Torino, e mons. Guido Fiandino, vescovo ausiliare emerito di Torino.

La cattedrale, informano dalla diocesi, sarà aperta al pubblico dalle 14 e gli accessi saranno regolati da volontari. Data la ridotta capienza della basilica, l’ingresso sarà garantito fino al limite consentito dalle vigenti norme di sicurezza. La celebrazione sarà anche trasmessa in streaming sul canale YouTube della diocesi e in diretta tv su Grp (canale 15 del digitale terrestre).