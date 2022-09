Università: don Mario Farci nuovo preside della Pontificia facoltà teologica della Sardegna

don Mario Farci (Foto: diocesi di Cagliari)

Con decreto della Congregazione per l’Educazione cattolica il professor don Mario Farci, presbitero della diocesi di Cagliari, è stato nominato nuovo preside della Pontificia facoltà teologica della Sardegna per il triennio 2022-2025.

Il vescovo di Nuoro e di Lanusei, presidente della Conferenza episcopale sarda e Gran cancelliere della facoltà, mons. Antonello Mura, secondo quanto previsto dagli Statuti e prendendo atto della terna di nomi espressa dal Consiglio di facoltà, ha scelto, sentita la Conferenza episcopale sarda, il candidato che è stato in seguito approvato dalla Congregazione per l’Educazione cattolica. Don Mario Farci, che succede a padre Francesco Maceri, gesuita, giunto al termine del suo mandato, è il primo presbitero di Cagliari a ricoprire la carica di preside della Facoltà teologica della Sardegna dalla sua fondazione, nel 1927, ed è anche il primo sardo in assoluto ad avere questo incarico, sia per ciò che riguarda il periodo in cui la Facoltà si trovava a Cuglieri, fino al 1970, e sia nell’attuale sede di Cagliari. Con il nuovo preside diocesano, pertanto, la Compagnia di Gesù dopo 95 anni non esercita più la direzione della Facoltà. Tuttavia, oltre a proseguire nel suo impegno didattico e amministrativo, da quest’anno, come previsto dai nuovi Statuti, la Compagnia assume la responsabilità della Facoltà insieme alla Conferenza episcopale Sarda e a supporto di quest’ultima. Il nuovo preside si insedierà ufficialmente in occasione dell’inaugurazione del nuovo Anno accademico che si terrà martedì 18 ottobre 2022, preceduta alle ore 17 dalla messa presieduta dal Gran cancelliere e concelebrata dai vescovi sardi nella chiesa Cristo Re a Cagliari. Già direttore dell’Istituto di Scienze religiose di Cagliari dal 2010 al 2020, don Farci si è formato presso la Facoltà teologica della Sardegna dove, nel 1998, ha conseguito il dottorato in Teologia fondamentale e dogmatica. Attualmente è professore ordinario di Teologia dogmatica nella stessa facoltà, dove insegna dal 1994. È stato assistente della Fuci per la diocesi di Cagliari dal 1999 al 2004 ed è direttore dell’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo dal 1999.