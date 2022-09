Bonus trasporti: emessi 728mila voucher in 2 settimane. Orlando (min. Lavoro), “si potrà richiedere fino a dicembre”

Dopo due settimane dal lancio del Bonus trasporti sono circa 728mila i voucher emessi. Il contributo – con importo fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici con validità mensile, per più mesi o annuale – può essere richiesto da persone fisiche con un reddito entro i 35mila euro. Nel diffondere i dati, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha nuovamente sottolineato come sia “un importante risultato” quello “finora raggiunto, con l’ obiettivo di sostenere famiglie, studenti, lavoratori e pensionati in un momento di crisi globale complessa, causata dai costi energetici in aumento”. “Si tratta di un intervento che sta riscuotendo un interesse notevole da parte di tanti studenti, lavoratori, pensionati, cittadini che utilizzano i mezzi di trasporto collettivo determinando – sottolinea il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando – un beneficio ambientale con una riduzione della pressione dei veicoli privati nei centri urbani e delle relative emissioni inquinanti”. “Credo vada incoraggiata ancora di più questa risposta da parte delle cittadine e dei cittadini”, ha proseguito il ministro, sottolineando che “sarà possibile richiedere nuovamente il bonus ogni mese, fino al mese di dicembre”. Orlando fornisce altri numeri: “Le aziende di Tpl per cui sono stati richiesti abbonamenti sono 1.119, con uno sforzo organizzativo significativo. Abbiamo aumentato il Fondo dedicato a 180 milioni di euro, proprio per potenziare al massimo il sostegno alle famiglie e penso si debba andare nella direzione di un intervento per renderlo strutturale”.