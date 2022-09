Diocesi: Frosinone, sabato l’assemblea ecclesiale sul tema “Camminare insieme in un tempo di fatica e sofferenza”

“Camminare insieme in un tempo di fatica e sofferenza”. Questo il tema dell’assemblea ecclesiale della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino che, dopo due anni, potrà svolgersi nuovamente in presenza presso l’abbazia cistercense di Casamari, nel territorio di Veroli. Saranno due pomeriggi di incontro, riflessione e condivisione prima dell’avvio del nuovo anno pastorale. Sabato 17 settembre, all’intervento introduttivo del vescovo Ambrogio Spreafico seguiranno i gruppi di studio con i partecipanti suddivisi per vicaria per promuovere la reciproca conoscenza e il confronto secondo lo stile del cammino sinodale avviato nel 2021. Inoltre, sono previste anche attività dedicate ai bambini, grazie all’Azione cattolica ragazzi e visite guidate, mentre nel pomeriggio di domenica vi sarà un momento di sintesi, poi la celebrazione eucaristica con sacerdoti e religiosi della diocesi.