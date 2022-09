Diocesi: Vicenza, domani e sabato 46° Convegno dei catechisti e accompagnatori nella fede

È in programma per venerdì 16 e sabato 17 settembre il 46° Convegno dei catechisti e delle catechiste della diocesi di Vicenza e di tutti coloro che accompagnano le nuove generazioni nella scoperta e nella maturazione della fede. I lavori, ospitati al Centro diocesano “Arnoldo Onisto” sul tema “Sulla tua Parola…fare rete per il Vangelo”, prenderanno il via alle 20.30 di domani con una serata di ascolto di diverse realtà ed esperienze pastorali legate al territorio della diocesi berica. Don Flavio Marchesini e l’equipe che ha seguito in diocesi il primo anno del cammino sinodale presenteranno – spiega una nota della diocesi – “alcuni nodi di quanto emerso dall’ascolto della vita delle parrocchie e realtà ecclesiali, soprattutto relativamente alle famiglie, ai giovani e al loro rapporto con la comunità cristiana”. Spazio poi al racconto di alcune realtà (oratori, Caritas e Centro sportivo italiano) che quotidianamente interagiscono con il mondo dei ragazzi e dei giovani. Infine sarà la dottoressa Paola Castegnaro a fornire alcune indicazioni di carattere psico-pedagogico ai catechisti e agli educatori presenti, aprendo così un momento conclusivo di dibattito e confronto. La serata sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della diocesi di Vicenza e sarà disponibile la traduzione in Lis.

Nella mattinata di sabato, dalle 8,45, i partecipanti al convegno saranno impegnati in 7 diversi laboratori per approfondire e sperimentare diversi approcci, metodologie e contenuti legati alla catechesi. Un primo laboratorio sarà dedicato in particolare ai nuovi catechisti e alle motivazioni profonde del loro servizio; un secondo alla pastorale battesimale, incentrato, dunque, sulla proposta della Scrittura agli adulti. Quattro i laboratori proposti ai catechisti dei bambini e dei ragazzi della scuola primaria: nuovi stili di vita e cura del creato; arte e catechesi; metodologie di gruppo; narrare la Parola. Un ultimo laboratorio sarà dedicato alla catechesi biblico simbolica.

I laboratori si concluderanno alle 11.45 con un momento di preghiera guidato dal vescovo diocesano, mons. Beniamino Pizziol. Il convegno terminerà nel pomeriggio di sabato con un focus sugli adolescenti, proposto in collaborazione con la Pastorale giovanile.